Чистяков: поставлю жирный плюсик за матч с «Фенербахче»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о товарищеском матче с турецким «Фенербахче» (1:2). Игра состоялась вчера, 15 ноября, на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция).

«Это была тяжёлая, энергозатратная игра. Но, мне кажется, лучше такие игры проводить. Потому что соперник и сам играет, и нам даёт. Атмосфера была очень приятная, и качество газона прекрасное. Поэтому я поставлю большой, жирный плюсик за эту поездку и за этот матч», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий турецкого клуба Дженк Тосун. На 35-й минуте гостям удалось сравнять счет, гол забил Александр Ерохин. На перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. Во втором тайме хозяева выглядели лучше и сумели второй раз за матч выйти вперёд. Гол на свой счёт на 63-й минуте записал защитник «Фенербахче» Левент Мерджан. Больше мячей команды не забивали, и матч завершился победой турецкой команды со счётом 2:1.