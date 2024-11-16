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Тренер сборной Брунея переживал, доиграет ли его команда матч с Россией до конца

Тренер сборной Брунея переживал, доиграет ли его команда матч с Россией до конца
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио рассказал о поездке национальной команды для проведения товарищеского матча с Россией (0:11).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

— Есть ДПММ – команда из чемпионата Сингапура. Это, по сути, базовый клуб для сборной Брунея. Но я не был уверен, получится ли вызвать оттуда игроков на этот сбор. Так что за неделю до их приезда я собрал 20 футболистов из чемпионата Брунея. Семь дней мне хватило, чтобы определиться, кто из них останется, а кого имеет смысл отпустить. Потом уже подъехали игроки из ДПММ и получился микс. Эту группу мы тренировали, чтобы она смогла закончить матч со сборной России.

— А могла не закончить?
– Нужно понимать, что игроки сборной Брунея не играют на таком уровне интенсивности. У кого-то ноги сводило от нагрузок. Я очень переживал, что наши футболисты не смогут отыграть весь матч. Я смотрел прошлый матч сборной – нескольким футболистам потребовалась замена из-за спазмов. А тут такой быстрый соперник, как Россия! Нам пришлось менять тренировки, заниматься именно выносливостью. Я счастлив, что парни показали желание и обошлись без вынужденных замен – никто не травмировался. Наш футбол далёк от того, что хотим видеть, но это только начало, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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