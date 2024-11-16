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Бразильский тренер объяснил, как оказался в сборной Брунея

Бразильский тренер объяснил, как оказался в сборной Брунея
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Главный тренер национальной команды Брунея Винисиус Эутропио рассказал, как оказался за работой в сборной.

– У меня было собеседование. Мне предложили выстроить концепцию развития футбола и обучения тренеров в стране. Я 15 лет этим занимался в CBF [Бразильская конфедерация футбола]. Именно тренерской лицензией Pro – наивысшей категорией. Я много лет был помощником Альберто Паррейры. Когда он вернулся в Бразилию, то он взял одного человека – меня. Для бразильцев это, как для британцев, если бы Алекс Фергюсон сказал: «Я хочу работать с ним». Президент Федерации футбола Брунея хотел выстроить систему похожую на бразильскую. Контракт я подписал лишь на три месяца – до 20 декабря.

Уже организовал курс для тренеров юношеских команд. В следующем месяце проведу лекции для тренеров профессиональных клубов. В проекте заложено, что лекции станут постоянными. Я открываю дорогу для бразильских тренеров в этом регионе, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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