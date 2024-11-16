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Главный тренер сборной Брунея попросил показать ему базу «Краснодара»

Главный тренер сборной Брунея попросил показать ему базу «Краснодара»
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио рассказал, что попросил показать ему базу футбольного клуба «Краснодар». Вчера, 15 ноября на стадионе «Краснодар» состоялся товарищеский матч брунейской национальной команды со сборной России (0:11).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

– Я попросил Петра Толстикова (помощник гендира «Краснодара» по международным вопросам) показать инфраструктуру «Краснодара». На базе жила сборная России и я, конечно, не хотел никому мешать. Но поскольку она съехала, мне было бы полезно посмотреть. Я изучаю, как это устроено в разных командах. В «Атлетико Паранаэнсе» я разработал всю методологию и клуб воспитал Жадсона, Фернандиньо, Гильерме, Нету, который этим летом перешёл в «Арсенал»… Десятки известных футболистов.

– Современная методология может сильно отличаться?
– Важно постоянно развиваться, пробовать новое.

– Например?
– Мы выбрали день в месяце, когда футболисты одной позиции занимались вместе. То есть, правые защитники всех возрастов с 11 до 20 лет. Пробовали, чтобы занимались вместе только полузащитники. Мы ломали парадигмы и создавали новые условия для футболистов. На базе у нас был не только футбол, но и баскетбол, волейбол, плавание, театр, кино… Мы начали ещё 23 года назад, а сейчас у «Паранаэнсе» лучшая академия Бразилии. Нужно двигаться дальше, а тут возможность увидеть «Краснодар», который в топ-5 по условиям в мире, а то и вообще лучший, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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