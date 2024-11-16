«Это идея игроков». Эутропио — об ударе с центра поля по воротам сборной России
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио рассказал об ударе с центра поля по воротам сборной России во втором тайме товарищеского матча (0:11).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 28' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Черников – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
– Эпизод, когда игрок сборной Брунея пробил с центра поля – это ваша установка?
– Нет, это идея игроков. Мы успели натренировать крайне мало игровых решений. В основном кто куда бежит открываться. Такое тяжело наигрывать, потому что до поездки в Россию у меня не было ни одного дня, чтобы в команде было 20 футболистов. Обычно 12-13 человек. В Краснодар прилетели 23 футболиста, но они собрались лишь за день до 25-часового перелёта, а в России мы оказались за два дня до игры, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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