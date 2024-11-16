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«Это идея игроков». Эутропио — об ударе с центра поля по воротам сборной России

«Это идея игроков». Эутропио — об ударе с центра поля по воротам сборной России
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио рассказал об ударе с центра поля по воротам сборной России во втором тайме товарищеского матча (0:11).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

– Эпизод, когда игрок сборной Брунея пробил с центра поля – это ваша установка?
– Нет, это идея игроков. Мы успели натренировать крайне мало игровых решений. В основном кто куда бежит открываться. Такое тяжело наигрывать, потому что до поездки в Россию у меня не было ни одного дня, чтобы в команде было 20 футболистов. Обычно 12-13 человек. В Краснодар прилетели 23 футболиста, но они собрались лишь за день до 25-часового перелёта, а в России мы оказались за два дня до игры, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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