«Это идея игроков». Эутропио — об ударе с центра поля по воротам сборной России

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио рассказал об ударе с центра поля по воротам сборной России во втором тайме товарищеского матча (0:11).

– Эпизод, когда игрок сборной Брунея пробил с центра поля – это ваша установка?

– Нет, это идея игроков. Мы успели натренировать крайне мало игровых решений. В основном кто куда бежит открываться. Такое тяжело наигрывать, потому что до поездки в Россию у меня не было ни одного дня, чтобы в команде было 20 футболистов. Обычно 12-13 человек. В Краснодар прилетели 23 футболиста, но они собрались лишь за день до 25-часового перелёта, а в России мы оказались за два дня до игры, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.