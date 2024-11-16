Сборная Азербайджана поделила очки с Эстонией в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура группы 1 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Азербайджана и Эстонии. Игра проходила на стадионе «Габала» в одноимённом городе (Азербайджан). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Битон из Шотландии. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После пяти туров группового этапа сборная Азербайджана набрала одно очко и занимает четвёртое место. Эстония заработала четыре очка и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Словакии (10 очков) и Швеции (10 очков).