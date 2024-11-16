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Азербайджан — Эстония, результат матча 16 ноября 2024, счёт 0:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Азербайджана поделила очки с Эстонией в матче Лиги наций
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Завершился матч 5-го тура группы 1 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Азербайджана и Эстонии. Игра проходила на стадионе «Габала» в одноимённом городе (Азербайджан). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Битон из Шотландии. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 0
Эстония

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После пяти туров группового этапа сборная Азербайджана набрала одно очко и занимает четвёртое место. Эстония заработала четыре очка и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Словакии (10 очков) и Швеции (10 очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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