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Автобус сборной Брунея выехал на встречную полосу, когда ехал на матч со сборной России

Автобус сборной Брунея выехал на встречную полосу, когда ехал на матч со сборной России
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Главный тренер национальной команды Брунея Винисиус Эутропио рассказал об инциденте, который произошёл перед товарищеским матчем со сборной России (0:11).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«У нашего автобуса была машина сопровождения, но без выделенных полос. Я заранее спрашивал, как это будет выглядеть, потому что в Бразилии тоже проблема с пробками – в Сан-Паулу, в Рио, в Белу-Оризонти. Мне говорили, что всё будет хорошо. В пути я спрашивал водителя: а мы точно успеваем на стадион «Краснодара»? Только спустя время включилась сирена и нас вывели на встречную полосу. Только благодаря этому мы приехали вовремя – за 75 минут до игры», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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