Автобус сборной Брунея выехал на встречную полосу, когда ехал на матч со сборной России

Главный тренер национальной команды Брунея Винисиус Эутропио рассказал об инциденте, который произошёл перед товарищеским матчем со сборной России (0:11).

«У нашего автобуса была машина сопровождения, но без выделенных полос. Я заранее спрашивал, как это будет выглядеть, потому что в Бразилии тоже проблема с пробками – в Сан-Паулу, в Рио, в Белу-Оризонти. Мне говорили, что всё будет хорошо. В пути я спрашивал водителя: а мы точно успеваем на стадион «Краснодара»? Только спустя время включилась сирена и нас вывели на встречную полосу. Только благодаря этому мы приехали вовремя – за 75 минут до игры», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.