«Балтика» вырвала победу у «КАМАЗа» в концовке матча 19-го тура Первой лиги
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Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Гассама – 86'
Единственный гол в матче на 86-й минуте забил защитник «Балтики» Натан Гассама.
После 19 сыгранных матчей «Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 39 очков. «КАМАЗ» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 22 очка. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Родиной» (23 ноября), а «КАМАЗ» — с «Черноморцем» (24 ноября).
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