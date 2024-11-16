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«Сборная России проявила к нам уважение». Тренер сборной Брунея поблагодарил Карпина

«Сборная России проявила к нам уважение». Тренер сборной Брунея поблагодарил Карпина
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио поблагодарил Валерия Карпина и российскую национальную команду после поражения в товарищеском матче со счётом 0:11.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

– Вам удалось пообщаться с тренером сборной России?
– Нет, но игра его сборной мне понравилась. Я хотел бы поблагодарить Карпина, потому что его команда проявила к нам уважение на поле.

– Она же вас разгромила, не сбавив темп даже после 5:0.
– Об этом и речь. Футболисты сборной России не стали перебарщивать с финтами, когда игра была сделана. Ваша команда играла профессионально, прессинговала, нацеливалась на ворота, а не сбавляла темп, не чудила – это и есть уважение к сопернику. Для меня это важно. Если бы сборная России остановилась после пяти мячей, это было бы не по-футбольному, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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