«Сборная России проявила к нам уважение». Тренер сборной Брунея поблагодарил Карпина

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио поблагодарил Валерия Карпина и российскую национальную команду после поражения в товарищеском матче со счётом 0:11.

– Вам удалось пообщаться с тренером сборной России?

– Нет, но игра его сборной мне понравилась. Я хотел бы поблагодарить Карпина, потому что его команда проявила к нам уважение на поле.

– Она же вас разгромила, не сбавив темп даже после 5:0.

– Об этом и речь. Футболисты сборной России не стали перебарщивать с финтами, когда игра была сделана. Ваша команда играла профессионально, прессинговала, нацеливалась на ворота, а не сбавляла темп, не чудила – это и есть уважение к сопернику. Для меня это важно. Если бы сборная России остановилась после пяти мячей, это было бы не по-футбольному, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.