«Зенит» в третий раз подряд стал победителем женской Суперлиги
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ЖФК «Зенит» в третий раз подряд стал победителем женской Суперлиги. Сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 68 очков за 24 матча.
Московский ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.
Сегодня, 16 ноября, состоялся решающий матч женской Суперлиги в борьбе за первое место, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0 и стали чемпионами России.
Россия - Суперлига (ж) . 26-й тур
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Чинчилья – 34'
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