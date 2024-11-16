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Футболистка «Зенита» Гживиньска стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги

Футболистка «Зенита» Гживиньска стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги
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Футболистка женской команды санкт-петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги в сезоне-2024. Польская полузащитница забила 19 голов, проведя 16 матчей в турнире.

Вторую строчку в списке бомбардиров чемпионата России заняла бразильская нападающая «Локомотива» Лаисса, забив 12 мячей. Третье место у форварда пермской «Звезды-2005» Екатерины Пантюхиной (12).

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. Команда набрала 68 очков за 24 матча. ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.

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