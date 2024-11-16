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Футболистки «Зенита» отметили чемпионство вместе с фанатами

Футболистки «Зенита» отметили чемпионство вместе с фанатами
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ЖФК «Зенит» в третий раз подряд стал победителем женской Суперлиги. Сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 68 очков за 24 матча.

Видео из телеграм-канала ЖФК «Зенит».

Московский ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.

Сегодня, 16 ноября, состоялся решающий матч женской Суперлиги в борьбе за первое место, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0 и стали чемпионами России.

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