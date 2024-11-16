Германия — Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 5-го тура группы 3 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Германии и Боснии и Герцеговины. Игра пройдёт на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Василис Фотиас (Греция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров группового этапа сборная Германии набрала 10 очков и занимает первое место. Босния и Герцеговина заработала одно очко и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Венгрии (пять очков) и Нидерландов (пять очков).