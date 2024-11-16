Нидерланды — Венгрия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 5-го тура группы 3 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Нидерландов и Венгрии. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано из Дон-Бенито (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров группового этапа сборная Нидерландов набрала пять очков и занимает второе место. Венгрия заработала также пять очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Боснии и Герцеговины (одно очко) и Германии (10 очков).