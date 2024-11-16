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ЖФК «Зенит» не потерпел ни одного поражения за сезон Суперлиги

ЖФК «Зенит» не потерпел ни одного поражения за сезон Суперлиги
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ЖФК «Зенит» стал победителем женской Суперлиги сезона-2024, не потерпев ни одного поражения. Команда из Санкт-Петербурга одержала 22 победы в 24 матчах и дважды сыграла вничью. Сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 68 очков за 24 матча.

Московский ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.

Сегодня, 16 ноября, состоялся решающий матч женской Суперлиги в борьбе за первое место, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0 и стали чемпионами России.

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