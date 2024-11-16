Тренер сборной Брунея: с четырьмя игроками основы счёт матча с Россией был бы другим

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что с четырьмя игроками основного состава, пропустившими товарищеский матч с Россией, итоговый счёт был бы другим. Напомним, российская национальная команда одержала разгромную победу — 11:0.

«Думаю, с четырьмя игроками основы счёт матча с Россией был бы другим. Это футболисты, которые лучше адаптированы. И с ними у меня было бы время для тренировок перед поездкой в Россию. Мне кажется, счёт был бы другим. Понятно, что Россия всё равно победила бы, но мы меньше пропустили бы, чуть больше владели бы мячом», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.