Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Брунея: с четырьмя игроками основы счёт матча с Россией был бы другим

Тренер сборной Брунея: с четырьмя игроками основы счёт матча с Россией был бы другим
Комментарии

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что с четырьмя игроками основного состава, пропустившими товарищеский матч с Россией, итоговый счёт был бы другим. Напомним, российская национальная команда одержала разгромную победу — 11:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Думаю, с четырьмя игроками основы счёт матча с Россией был бы другим. Это футболисты, которые лучше адаптированы. И с ними у меня было бы время для тренировок перед поездкой в Россию. Мне кажется, счёт был бы другим. Понятно, что Россия всё равно победила бы, но мы меньше пропустили бы, чуть больше владели бы мячом», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Брунея попросил показать ему базу «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android