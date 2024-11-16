Тренер сборной Брунея: с четырьмя игроками основы счёт матча с Россией был бы другим
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что с четырьмя игроками основного состава, пропустившими товарищеский матч с Россией, итоговый счёт был бы другим. Напомним, российская национальная команда одержала разгромную победу — 11:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 28' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Черников – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Думаю, с четырьмя игроками основы счёт матча с Россией был бы другим. Это футболисты, которые лучше адаптированы. И с ними у меня было бы время для тренировок перед поездкой в Россию. Мне кажется, счёт был бы другим. Понятно, что Россия всё равно победила бы, но мы меньше пропустили бы, чуть больше владели бы мячом», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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