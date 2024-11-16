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Тренер Брунея ответил, не было ли у него опасений играть в России из-за безопасности

Тренер Брунея ответил, не было ли у него опасений играть в России из-за безопасности
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио рассказал, что у него не было опасений играть в России из-за безопасности. Вчера, 15 ноября, на стадионе «Краснодар» состоялся товарищеский матч брунейской национальной команды со сборной России (0:11).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

– Российский спорт сейчас находится в изоляции. У сборной Брунея была дискуссия о том, ехать в Краснодар или нет?
– Когда я возглавил сборную, то президент футбольной федерации сказал мне, что предстоит игра со сборной России. Ни в какой момент у меня не было опасений из-за безопасности. Присутствовала уверенность в людях, которые отвечали за это и со стороны Брунея, и со стороны России. Дело даже не в полиции, а просто в корректности футбольного праздника. Я бы не смешивал политику со спортом, который направлен на здоровье и развлечение людей, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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