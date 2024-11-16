Тренер Брунея ответил, не было ли у него опасений играть в России из-за безопасности

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио рассказал, что у него не было опасений играть в России из-за безопасности. Вчера, 15 ноября, на стадионе «Краснодар» состоялся товарищеский матч брунейской национальной команды со сборной России (0:11).

– Российский спорт сейчас находится в изоляции. У сборной Брунея была дискуссия о том, ехать в Краснодар или нет?

– Когда я возглавил сборную, то президент футбольной федерации сказал мне, что предстоит игра со сборной России. Ни в какой момент у меня не было опасений из-за безопасности. Присутствовала уверенность в людях, которые отвечали за это и со стороны Брунея, и со стороны России. Дело даже не в полиции, а просто в корректности футбольного праздника. Я бы не смешивал политику со спортом, который направлен на здоровье и развлечение людей, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.