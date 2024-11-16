Экс-тренер молодёжной сборной Сирии: не стоит ждать очередного разгрома от сборной России

Бывший тренер молодёжной национальной команды Сирии Анатолий Байдачный высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России. Встреча пройдёт 19 ноября в Волгограде.

«Я сейчас ничего не могу сказать о сирийском футболе. Честно говоря, даже не знаю. Какой футбол при мне — это одно дело. Был техничный футбол, достаточно быстрый. Там были люди, которые обладали высокоскоростными качествами. В Сирии очень способные люди для занятия спортом.

Болельщикам сборной России не стоит ждать очередного разгрома, как это было в матчах с Кубой и Брунеем. В Сирии футбол любят, и он на достаточно хорошем уровне. Я не знаю, что там после войны. А так в Сирии хороший футбол. Сирия побеждала в чемпионате федераций футбола западной Азии. Этот чемпионат сложно выиграть. Обыгрывали хорошие сборные. Хотелось бы, чтобы Сирия была хорошим соперником для сборной России. Прежде всего это важно для самой сборной России», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.