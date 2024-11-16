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Нефтехимик — Арсенал Тула, результат матча 19-го тура Первой лиги, счёт 2:2, 16 ноября 2024 года

«Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 19-го тура Первой лиги
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Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Алиев – 21'     1:1 Магомедов – 56'     1:2 Одейинка – 69'     2:2 Магомедов – 85'    

На 21-й минуте нападающий «Нефтехимика» Саид Алиев закатил мяч в свои ворота. Сравнял счёт на 56-й минуте форвард Рашид Магомедов. Вывел гостей вперёд на 69-й минуте Малик Одейинка. Ответный мяч нижнекамской команды забил снова Магомедов, оформив дубль во встрече.

После 19 сыгранных матчей «Нефтехимик» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 30 очков. Возглавляет турнирную таблицу калининградская «Балтика», у которой 39 очков.

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