«Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 19-го тура Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
На 21-й минуте нападающий «Нефтехимика» Саид Алиев закатил мяч в свои ворота. Сравнял счёт на 56-й минуте форвард Рашид Магомедов. Вывел гостей вперёд на 69-й минуте Малик Одейинка. Ответный мяч нижнекамской команды забил снова Магомедов, оформив дубль во встрече.
После 19 сыгранных матчей «Нефтехимик» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 30 очков. Возглавляет турнирную таблицу калининградская «Балтика», у которой 39 очков.
- 16 ноября 2024
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