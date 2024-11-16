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Тренер сборной Брунея: месяц не выходил из дома, когда разбился самолёт «Шапекоэнсе»

Тренер сборной Брунея: месяц не выходил из дома, когда разбился самолёт «Шапекоэнсе»
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Главный тренер национальной команды Брунея Винисиус Эутропио рассказал об одной из своих прошлых тренерских работ.

– Я тренировал «Шамекоэнсе» и до, и после того, как самолёт команды разбился. Я собрал весь тот состав. Команда из последней лиги добралась до чемпионата Бразилии. У клуба не было денег – я взял 20 игроков, которые находились в третьем или четвёртом резервном составе клубов чемпионата Бразилии. Тренировались, тренировались, тренировались и дошли с этими футболистами до финала Кубка Южной Америки (второй континентальный турнир после Кубка Либертадорес – на подобии Лиги Европы. Прим. «Чемпионата»). Я ушёл из команды перед катастрофой. Мне казалось, что это я виноват в трагедии. Месяц не выходил из дома. Вернулся в «Шапекоэнсе», чтобы пересобрать клуб. Спасибо, другим командам, которые поделились с нами футболистами. Мы ездили на матч с «Барселоной», и японским «Урава Редс», который стал чемпионом азиатской Лиги чемпионов. Играли с «Ромой» и встретились с папой римским Франциском.

– Что ему сказали?
– Просто футбольный мяч подарил, — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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