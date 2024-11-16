Станислав Черчесов назвал главную задачу сборной Казахстана на матч с Норвегией

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА со сборной Норвегии. Встреча состоится завтра, 17 ноября, на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия).

«Лига наций заканчивается, австрийцы и норвежцы борются за выход в дивизион А. Мы уже за бортом этого турнира. У каждой команды свои цели. Наша задача – перестроить команду. Завтра нас ждёт хороший соперник, и как не в таких матчах проверять игроков. Я посмотрю, какие тактические новшества нам нужны. Норвежцы стартовали не так удачно, а сейчас борются за первое место, с чем я их поздравляю», — приводит слова Черчесова Metaratings.

После пяти сыгранных матчей подопечные Станислава Черчесова досрочно покинули дивизион B Лиги наций УЕФА. В активе сборной Казахстана одно очко при общем счёте 0:10.