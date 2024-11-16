Сергей Юран: за границей тебе могут улыбаться, но ты всегда будешь чужаком

Бывший футболист «Порту» и «Бенфики» Сергей Юран поделился воспоминаниями о времени, проведённом в Португалии, а также заявил, что у него никогда не было желания остаться жить за границей.

— В какой из зарубежных стран вам было наиболее комфортно?

— В Португалии. Поработал там с двумя прекрасными тренерами: Бобби Робсоном и Свен-Йораном Эрикссоном. Я увидел мэтров, поиграл в двух великих клубах. Болельщики обожали меня, в «Порту» приняли как своего. Когда я забил в гостях «Бенфике» и получил красную, болельщики аплодировали мне. Жозе Моуринью говорил, что никогда не видел, чтобы иностранцу из «Порту» фанаты так хлопали.

За рубежом у меня никогда не было желания остаться навсегда. Я поиграл в четырёх странах, и у меня никогда не щёлкало там — мне хотелось сюда. Там тебе могут улыбаться, но ты всегда будешь чужаком, — приводит слова Юрана Sport24.

За свою карьеру Юран успел поиграть за киевское «Динамо», португальские «Бенфику» и «Порту», московский «Спартак», английский «Миллуолл», немецкие «Фортуну» и «Бохум», а также за австрийский «Штурм».

В качестве тренера Юран работал во многих российских клубах, таких как «Химки», «Пари НН», «Шинник», московский «Спартак» (в роли ассистента) и других. Также у него есть зарубежный опыт — Сергей возглавлял клубы из Латвии, Эстонии, Казахстана, Азербайджана и Армении.