Фабио Каннаваро: всегда было очень непросто играть с российскими командами

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился воспоминаниями от матчей с российскими командами.

«Первый раз я пересёкся в 1997 году, играл против сборной России. Всегда очень непросто было играть против них. Они обладают техникой, сильны физически. С точки зрения тактики у европейского футбола, в частности итальянского, есть преимущества, но было очень непросто играть с российскими командами», — приводит слова Каннаваро «Советский спорт».

Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и столько же раз был чемпионом Испании с мадридским «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда победила в финале Францию в серии пенальти. В том же году экс-игрок получил «Золотой мяч».