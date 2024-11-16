«Мы не вылетим». Владелец «Лиона» прокомментировал новость о дисквалификации клуба

Американский бизнесмен Джон Текстор, являющийся владельцем французского «Лиона», прокомментировал новость, что клуб может покинуть Лигу 1 из-за финансовых проблем. Ранее стало известно, что «Лион» был дисквалифицирован из Лиги 1 из-за финансовой ситуации, также команде был вынесен трансферный бан до разрешения ситуации. «Лион» покинет элитный дивизион Франции вне зависимости от результатов, если не сможет погасить свои долги.

«Я говорю всему миру: мы не вылетим. Мы очень оптимистично смотрим на нашу модель. У наших акционеров есть деньги. Никто не допустит, чтобы клуб был понижен в классе. Нет никаких шансов, что мы потерпим неудачу», — приводит слова Текстора RMC Sport.