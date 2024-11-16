Александр Медведев: «Зенит» на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу женской команды сине-бело-голубых в матче 26-го тура Суперлиги с московским ЦСКА (1:0), а также высказался о третьем подряд чемпионстве команды.

«Потрясающий матч, когда в последней игре чемпионата решается судьба золотых медалей. До этого два раза подряд мы выигрывали золото на выезде против ЦСКА. Выиграть дома перед двумя тысячами болельщиков — особое чувство. Девушки испытали огромное давление, ЦСКА придавливал в начале и середине первого тайма, но потом был потрясающий по красоте гол.

Битва во втором тайме, когда могли на контратаке убежать и забить… Это красота футбола. Пускай говорят, что женский футбол другой, но это футбол. Мы на пути к первой женской звезде, осталось выиграть два раза», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

ЖФК «Зенит» в третий раз подряд стал победителем женской Суперлиги. Сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 68 очков за 24 матча. Московский ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.