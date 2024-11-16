Экс-тренер «Локомотива» Сёмин: для рейтинга ФИФА матчи с Брунеем и Сирией очень важны
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Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, насколько важны товарищеские матчи с Брунеем и Сирией. Напомним, вчера, 15 ноября, сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0. Встреча с Сирией состоится 19 ноября в Волгограде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 28' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Черников – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Последний матч с Брунеем показывает, что футбол любят по всей России. Ни один вид спорта не может сравниться с футболом по популярности. Что касается спортивной составляющей, матчи с Брунеем и Сирией не нужны. А для рейтинга ФИФА они очень важны», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.
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