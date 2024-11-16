Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Локомотива» Сёмин: для рейтинга ФИФА матчи с Брунеем и Сирией очень важны

Экс-тренер «Локомотива» Сёмин: для рейтинга ФИФА матчи с Брунеем и Сирией очень важны
Комментарии

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, насколько важны товарищеские матчи с Брунеем и Сирией. Напомним, вчера, 15 ноября, сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0. Встреча с Сирией состоится 19 ноября в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Последний матч с Брунеем показывает, что футбол любят по всей России. Ни один вид спорта не может сравниться с футболом по популярности. Что касается спортивной составляющей, матчи с Брунеем и Сирией не нужны. А для рейтинга ФИФА они очень важны», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.

Материалы по теме
Малафеев: вратарь сборной Брунея навсегда запомнит матч с Россией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android