Экс-тренер «Локомотива» Сёмин: для рейтинга ФИФА матчи с Брунеем и Сирией очень важны

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, насколько важны товарищеские матчи с Брунеем и Сирией. Напомним, вчера, 15 ноября, сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0. Встреча с Сирией состоится 19 ноября в Волгограде.

«Последний матч с Брунеем показывает, что футбол любят по всей России. Ни один вид спорта не может сравниться с футболом по популярности. Что касается спортивной составляющей, матчи с Брунеем и Сирией не нужны. А для рейтинга ФИФА они очень важны», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.