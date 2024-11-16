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Глушаков: не пойду тренировать «Зенит» и ЦСКА

Глушаков: не пойду тренировать «Зенит» и ЦСКА
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Экс-футболист московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что, скорее всего, не согласился бы тренировать ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» в будущем.

«У меня есть тренерская категория «A». Я могу попробовать себя где-нибудь тренером, чтобы понять — моё это или нет. Я бы пошёл в клуб и из Второй лиги, и из Первой. Команду РПЛ без опыта не дадут.

Пошёл бы я тренировать ЦСКА или «Зенит» в будущем? Что будет в будущем — не знаю. Может, я сейчас детей потренирую и решу, что это не моё. Надо смотреть на вещи реально. Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и «Зенит» не пойду тренировать. Когда «Спартак» станет чемпионом? Скоро. Когда я вернусь в «Спартак» — чем быстрее, тем лучше», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Денис Глушаков был отстранён от основной команды «Химок» и присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Дениса с «Химками» продолжает действовать. Ожидается, что после окончания текущего сезона Глушаков завершит профессиональную карьеру.

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