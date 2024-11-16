Тренер сборной Брунея: я бы хотел поработать в России

Главный тренер национальной команды Брунея Винисиус Эутропио высказался по поводу возможности поработать в российском чемпионате.

– Вы можете представить, что однажды будете тренировать в России?

– Я бы хотел поработать в России. Люди, с которыми я общался, хорошо отзываются о вашей стране. В том числе Гильерме. Я и сам сейчас кое-что увидел – тут высокий уровень. Со своей стороны, я уже работал на ЧМ-2010 в штабе Паррейры, был в двух финалах Кубка Либертадорес, возглавлял «Флуминенсе», «Атлетико Паранаэнсе» и другие большие клубы. Работал в «Боливар», который входит в City Football Group. Несколько раз возглавлял «Шапекоэнсе», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Напомним, вчера, 15 ноября, национальная команда Брунея разгромно проиграла сборной России со счётом 0:11 в товарищеском матче.