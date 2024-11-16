Сборная Грузии сыграла вничью с Украиной в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Грузии и Украины. Игра проходила на стадионе «Батуми Арена» в одноимённом городе (Грузия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана из Ланкашира (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На седьмой минуте мяч в свои ворота закатил защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. Затем на 76-й минуте отличился нападающий хозяев Жорж Микаутадзе.

После пяти туров группового этапа сборная Грузии набрала семь очков и занимает первое место. Украина заработала пять очков и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Албании (шесть очков) и Чехии (семь очков).