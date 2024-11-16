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Грузия — Украина, результат матча 16 ноября 2024, счёт 1:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Грузии сыграла вничью с Украиной в матче Лиги наций
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Завершился матч 5-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Грузии и Украины. Игра проходила на стадионе «Батуми Арена» в одноимённом городе (Грузия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана из Ланкашира (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Кверквелия – 7'     1:1 Микаутадзе – 77'    

На седьмой минуте мяч в свои ворота закатил защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. Затем на 76-й минуте отличился нападающий хозяев Жорж Микаутадзе.

После пяти туров группового этапа сборная Грузии набрала семь очков и занимает первое место. Украина заработала пять очков и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Албании (шесть очков) и Чехии (семь очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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