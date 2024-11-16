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Сборные Турции и Уэльса сыграли вничью в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА

Сборные Турции и Уэльса сыграли вничью в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Турции и Уэльса. Команды играли на стадионе «РХГ Энертюк Энерджи» в Кайсери (Турция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Встреча закончилась вничью — 0:0.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 4. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 0
Уэльс

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что на 87-й минуте Турция не смогла реализовать 11-метровый удар.

После этой игры в активе сборной Турции стало 11 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы 4. Уэльс с девятью очками располагается на второй строчке. Также в этой группе выступают национальные команды Исландии (7) и Черногории (0).

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