Медведева рассказала, почему решила сыграть за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему согласилась сыграть за «Динамо» Москва в товарищеском матче с обладателем Кубка Медиалиги «Амкалом». Встреча состоится завтра, 17 ноября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Никогда бы не подумала, что это произойдёт, но я выйду на поле за футбольное «Динамо» в товарищеском матче! Конечно, из меня тот ещё футболист, но мне показалось забавным поучаствовать в таком интертейменте. Это популяризирует и футбол, и фигурное катание. Да, любовь к динамовцам привела меня к тому, что придётся ненадолго поменять коньки на бутсы?» — написала Медведева в телеграм-канале.