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Медведева рассказала, почему решила сыграть за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом»

Медведева рассказала, почему решила сыграть за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом»
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему согласилась сыграть за «Динамо» Москва в товарищеском матче с обладателем Кубка Медиалиги «Амкалом». Встреча состоится завтра, 17 ноября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Амкал
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никогда бы не подумала, что это произойдёт, но я выйду на поле за футбольное «Динамо» в товарищеском матче! Конечно, из меня тот ещё футболист, но мне показалось забавным поучаствовать в таком интертейменте. Это популяризирует и футбол, и фигурное катание. Да, любовь к динамовцам привела меня к тому, что придётся ненадолго поменять коньки на бутсы?» — написала Медведева в телеграм-канале.

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