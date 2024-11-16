Владелец «Лиона» высказался о возможной продаже игроков для погашения долгов клуба

Американский бизнесмен Джон Текстор, являющийся владельцем французского «Лиона», высказался о возможной продаже футболистов команды для погашения долгов клуба.

«У нас 29 игроков в первой команде. В идеале нам нужно 23 или 24 футболиста. Шесть игроков — это слишком много. Некоторые не ушли, и мы хотели набрать новых футболистов, чтобы быть сильнее в лиге. У нас избыток великолепных игроков. Тренеру приходится принимать почти невыполнимые решения. Я ненавижу слухи о том, каких игроков продавать, это всё зависит от возможностей», — приводит слова Текстора RMC Sport.

Ранее стало известно, что французский «Лион» был дисквалифицирован из Лиги 1 из-за финансовой ситуации, также команде был вынесен трансферный бан до разрешения ситуации. «Лион» покинет элитный дивизион Франции вне зависимости от результатов, если не сможет решить финансовую проблему, погасив свои долги.