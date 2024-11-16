Сегодня, 16 ноября, прошли матчи 19-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 16 ноября:

«Уфа» — «Сокол» — 2:0;

«Алания» — «Ротор» — 1:3;

«Урал» — «Енисей» — 4:3;

«КАМАЗ» — «Балтика» — 0:1;

«Нефтехимик» — «Арсенал» — 2:2.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика», набравшая 39 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 36 очков. Третье место с 33 очками занимает екатеринбургский «Урал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Алания» (18) и «Шинник» (18).