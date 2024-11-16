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Непомнящий: у Батракова просто нет слабых мест, нет недостатков

Непомнящий: у Батракова просто нет слабых мест, нет недостатков
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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о 19-летнем полузащитнике московского «Локомотива» и сборной России Алексее Батракове.

«У него просто нет слабых мест. Это не очень правильная оценка, но он хорош во всём: он делает сумасшедший объём, качественно работает с мячом, не теряя его. Так двигать мяч вперёд мало кому удаётся, он отдаёт почти все передачи вперёд. Мне кажется, у него великолепный характер, и слава его родителям и тренерам, которые с ним работали. К нему не придраться, у него нет недостатков», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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