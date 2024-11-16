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Юрий Ковтун сделал выбор между Станковичем и Личкой

Юрий Ковтун сделал выбор между Станковичем и Личкой
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун сделал выбор между главным тренером красно-белых Деяном Станковичем и наставником московского «Динамо» Марцелом Личкой.

— Кто вам больше импонирует как тренер: Личка или Станкович?
— Станкович. Я верю в него и вижу, что он горит желанием и у него есть всё для достижения результатов, есть опыт. По манере поведения видно, что он ещё будет себя проявлять.

— «Спартак» всё ещё в золотой гонке?
— Будем на это надеяться, — приводит слова Ковтуна «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые имеют в своём активе 28 очков после 15 сыгранных матчей.

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