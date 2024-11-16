Молодёжная сборная России вдевятером разгромила «Ботафого» U23

Завершился товарищеский матч между бразильским клубом «Ботафого» U23 и молодёжной сборной России. Встреча прошла на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос — Энженьян» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Российская команда одержала разгромную победу со счётом 4:1.

Бразильские футболисты открыли счёт на 15-й минуте матча. На 38-й минуте нападающий молодёжной сборной России Никита Салтыков забил ответный мяч. На 47-й минуте Александр Кокшаров вывел российскую команду вперёд. На 53-й минуте полузащитник Игорь Дмитриев забил третий гол своей команды. На 60-й минуте Салтыков оформил дубль, сделав счёт 4:1. Отметим, что россияне заканчивали матч вдевятером. На 68-й минуте с поля был удалён полузащитник Руслан Чобанов, а на 73-й минуте красную карточку получил Дмитриев.