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Молодёжная сборная России вдевятером разгромила «Ботафого» U23

Молодёжная сборная России вдевятером разгромила «Ботафого» U23
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Завершился товарищеский матч между бразильским клубом «Ботафого» U23 и молодёжной сборной России. Встреча прошла на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос — Энженьян» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Российская команда одержала разгромную победу со счётом 4:1.

Товарищеские матчи U21 — 2024
16 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Ботафого U23
Рио-де-Жанейро
Окончен
1 : 4
Россия U21
1:0     1:1 Салтыков – 38'     1:2 Кокшаров – 47'     1:3 Дмитриев – 51'     1:4 Салтыков – 60'    
Удаления: нет / Чобанов – 68', Дмитриев – 73'

Бразильские футболисты открыли счёт на 15-й минуте матча. На 38-й минуте нападающий молодёжной сборной России Никита Салтыков забил ответный мяч. На 47-й минуте Александр Кокшаров вывел российскую команду вперёд. На 53-й минуте полузащитник Игорь Дмитриев забил третий гол своей команды. На 60-й минуте Салтыков оформил дубль, сделав счёт 4:1. Отметим, что россияне заканчивали матч вдевятером. На 68-й минуте с поля был удалён полузащитник Руслан Чобанов, а на 73-й минуте красную карточку получил Дмитриев.

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