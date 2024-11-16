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Экс-судья ФИФА Лапочкин: Левников — лучший российский арбитр. От Карасёва ждём большего

Экс-судья ФИФА Лапочкин: Левников — лучший российский арбитр. От Карасёва ждём большего
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал Кирилла Левникова лучшим российским судьёй в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Левников — лучший российский арбитр на данный момент, без вариантов. В этом сезоне он судит очень много матчей и практически не ошибается. Хотелось бы, чтобы и второй круг он провёл на таком же уровне. От Карасёва мы ждём большего.

Мне кажется, что это психологическая история, потому что сейчас нет еврокубков, а Сергей мог судить большие матчи на чемпионатах мира и Европы. Психологически тяжело судить только в России. Карасёв — довольно переживающий человек, он смотрит, что про него пишут, что говорят. Непривычно видеть от него такое большое количество ошибок в первой части сезона», — сказал Лапочкин в эфире «Матч ТВ».

Кириллу Левникову 40 лет. В нынешнем сезоне он отработал 15 матчей в чемпионате России, в 11 играх был главным судьёй.

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