Сторожук: несмотря на травмы, «Арсенал» каким-то чудом 14 туров лидировал в Первой лиге

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал ничейный результат матча 19-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:2), а также высказался о травмах в команде.

«С самого первого тура из-за травм мы теряем костяк команды, костяк центральных защитников. В спешном порядке пытаемся дозаявить, внедрить игроков. Это очень непростой процесс. Пытаемся закрывать дыры, затыкать, я бы даже сказал. Поэтому каким-то образом, каким-то чудом 14 туров мы лидировали, сохраняя неплохую игру.

И к этой встрече мы опять троих потеряли: (Сергея) Ткачёва, (Владислава) Левина и (Захара) Волкова. Сегодня борьба была на каждом участке поля. Где-то преуспевали, где-то нет. Обидно, когда пропускаем такие мячи, как сегодня. Концовка года для нас идёт очень сложно: три выездных матча, а сегодня ещё и на искусственном поле», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Арсенала» в телеграм-канале клуба.