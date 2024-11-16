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«Вся борьба за титул впереди». Гусев — об игре «Динамо» в РПЛ

«Вся борьба за титул впереди». Гусев — об игре «Динамо» в РПЛ
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Помощник главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички Ролан Гусев поделился впечатлениями от игры бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— В «Динамо» нормальная атмосфера. Не считаю, что наша команда плохо играет в обороне. Мы просто играем в атакующий футбол. Мне нравится, в каком направлении двигается «Динамо»: находимся в чемпионской гонке, боремся за самые высокие места. Вся борьба за титул впереди.

— Кто нравится из новичков «Динамо»?
— [Эль-Мехди] Маухуб и Артур [Гомес] — хорошие футболисты. Они проявляют себя, адаптируются, — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 24 ноября, начало — в 16:30 мск.

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