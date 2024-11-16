Тренер сборной Сербии высказался о травме Срджана Бабича

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал травму защитника национальной команды и московского «Спартака» Срджана Бабича, полученную в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со Швейцарией (1:1).

«Бабич до перерыва проводил отличную игру. Потом произошла вынужденная замена. Был удар колено в колено. Наша медицинская команда не могла решить эту проблему, это было невозможно. Срджан сказал, что может продолжить игру, но ему больно», — приводит слова Стойковича Novosti.rs

После пяти туров группового этапа сборная Швейцарии набрала два очка и занимает четвёртое место. Сербия заработала пять очков и располагается на третьей строчке. Возглавляет квартет сборная Испании, набравшая 13 очков. На второй строчке располагается Дания с семью очками.