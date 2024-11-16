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Тренер сборной Сербии высказался о травме Срджана Бабича

Тренер сборной Сербии высказался о травме Срджана Бабича
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал травму защитника национальной команды и московского «Спартака» Срджана Бабича, полученную в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со Швейцарией (1:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Амдуни – 78'     1:1 Терзич – 88'    

«Бабич до перерыва проводил отличную игру. Потом произошла вынужденная замена. Был удар колено в колено. Наша медицинская команда не могла решить эту проблему, это было невозможно. Срджан сказал, что может продолжить игру, но ему больно», — приводит слова Стойковича Novosti.rs

После пяти туров группового этапа сборная Швейцарии набрала два очка и занимает четвёртое место. Сербия заработала пять очков и располагается на третьей строчке. Возглавляет квартет сборная Испании, набравшая 13 очков. На второй строчке располагается Дания с семью очками.

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