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Сборная Аргентины представила специальную форму в честь 50-летия сотрудничества с adidas

Сборная Аргентины представила специальную форму в честь 50-летия сотрудничества с adidas
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Сборная Аргентины представила специальную форму в честь 50-летия сотрудничества с немецким спортивным брендом adidas.

Фото: Ассоциация футбола Аргентины

Фото: Ассоциация футбола Аргентины

«В рамках празднования 50-летия своего первого сотрудничества adidas и Аргентинская футбольная ассоциация представляют специальную форму национальной команды Аргентины.

Футболка под девизом «50 лет – в душе и на коже» вдохновлена ​​дизайном первой майки сборной Аргентины от adidas, выпущенной для участия в чемпионате мира 1974 года», — говорится в заявлении пресс-службы аргентинцев на официальном сайте.

Также сообщается, что сборная будет использовать эту новую специальную форму в матче с Перу 20 ноября в рамках квалификации к ЧМ-2026. В следующих матчах и в течение 2025 года команда продолжит носить форму, выпущенную в марте прошлого года.

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