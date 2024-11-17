Игрок «Барселоны» Касадо: разгром «Реала» на «Бернабеу» — лучший момент моей карьеры

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо назвал разгромную победу каталонцев в матче 11-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (4:0) лучшим моментом своей карьеры.

«День, когда мы обыграли мадридский «Реал» со счётом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу», стал лучшим днём в моей футбольной карьере. Моя семья сказала мне: «Мы плакали на протяжении всей игры». Я не антимадридист. Я — «Куле», большой фанат «Барсы», — приводит слова Касадо журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Касадо продлил контракт с «Барселоной», новое соглашение рассчитано до июня 2028 года. В новом сезоне полузащитник провёл 11 матчей за основную команду «Барселоны», а также сделал три голевых передачи в разных турнирах.