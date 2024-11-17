Игрок «Барселоны» Касадо: разгром «Реала» на «Бернабеу» — лучший момент моей карьеры
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Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо назвал разгромную победу каталонцев в матче 11-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (4:0) лучшим моментом своей карьеры.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
«День, когда мы обыграли мадридский «Реал» со счётом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу», стал лучшим днём в моей футбольной карьере. Моя семья сказала мне: «Мы плакали на протяжении всей игры». Я не антимадридист. Я — «Куле», большой фанат «Барсы», — приводит слова Касадо журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Ранее стало известно, что Касадо продлил контракт с «Барселоной», новое соглашение рассчитано до июня 2028 года. В новом сезоне полузащитник провёл 11 матчей за основную команду «Барселоны», а также сделал три голевых передачи в разных турнирах.
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