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Германия — Босния и Герцеговина, результат матча 16 ноября 2024, счёт 7:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Германия разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 7:0 в матче Лиги наций
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Завершился матч 5-го тура группы 3 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Боснии и Герцеговины. Игра проходила на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Василис Фотиас (Греция). Национальная команда Германии одержала победу со счётом 7:0.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Германия
Окончен
7 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Мусиала – 2'     2:0 Кляйндинст – 23'     3:0 Хаверц – 37'     4:0 Вирц – 50'     5:0 Вирц – 57'     6:0 Зане – 66'     7:0 Кляйндинст – 79'    

В матче отличились футболисты сборной Германии: Джамал Мусиала, Тим Кляйндинст (дубль), Кай Хаверц, Флориан Вирц (дубль), Лерой Зане.

После пяти туров группового этапа сборная Германии набрала 13 очков и занимает первое место. Босния и Герцеговина заработала одно очко и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Венгрии (пять очков) и Нидерландов (пять очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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