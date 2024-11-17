Германия разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 7:0 в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура группы 3 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Боснии и Герцеговины. Игра проходила на стадионе «Европа-Парк» в Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Василис Фотиас (Греция). Национальная команда Германии одержала победу со счётом 7:0.

В матче отличились футболисты сборной Германии: Джамал Мусиала, Тим Кляйндинст (дубль), Кай Хаверц, Флориан Вирц (дубль), Лерой Зане.

После пяти туров группового этапа сборная Германии набрала 13 очков и занимает первое место. Босния и Герцеговина заработала одно очко и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Венгрии (пять очков) и Нидерландов (пять очков).