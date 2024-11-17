Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 16 ноября

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В субботу, 16 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоялось девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 16 ноября:

Лига А

Германия — Босния и Герцеговина — 7:0;

Нидерланды — Венгрия — 4:0.

Лига В

Грузия — Украина — 1:1;

Черногория — Исландия — 0:2;

Турция — Уэльс — 0:0.

Лига С

Азербайджан — Эстония — 0:0;

Швеция — Словакия — 2:1;

Албания — Чехия — 0:0.

Лига D

Андорра — Молдавия — 0:1.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии 0:0 (5:4 пен.).