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22:45 Мск
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Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 16 ноября

Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 16 ноября
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В субботу, 16 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоялось девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 16 ноября:

Лига А
Германия — Босния и Герцеговина — 7:0;
Нидерланды — Венгрия — 4:0.

Лига В
Грузия — Украина — 1:1;
Черногория — Исландия — 0:2;
Турция — Уэльс — 0:0.

Лига С
Азербайджан — Эстония — 0:0;
Швеция — Словакия — 2:1;
Албания — Чехия — 0:0.

Лига D
Андорра — Молдавия — 0:1.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии 0:0 (5:4 пен.).

Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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