Сборная Нидерландов дома разгромила Венгрию в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура группы 3 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Венгрии. Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Дон-Бенито (Испания). Нидерланды разгромили Венгрию со счётом 4:0.

В матче отличились футболисты сборной Нидерландов: Ваут Вегорст (пенальти), Коди Гакпо (пенальти), Дензел Думфрис, Тён Копмейнерс.

На восьмой минуте игра была приостановлена. Помощник главного тренера сборной Венгрии Адам Салаи потерял сознание. Специалист был доставлен в больницу прямо со стадиона.

После пяти туров группового этапа сборная Нидерландов набрала восемь очков и занимает второе место. Венгрия заработала пять очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Боснии и Герцеговины (одно очко) и Германии (13 очков).