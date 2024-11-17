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Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Нидерланды — Венгрия, результат матча 16 ноября 2024, счёт 4:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Нидерландов дома разгромила Венгрию в матче Лиги наций
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Завершился матч 5-го тура группы 3 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Нидерландов и Венгрии. Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Дон-Бенито (Испания). Нидерланды разгромили Венгрию со счётом 4:0.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Венгрия
1:0 Вегорст – 21'     2:0 Гакпо – 45+12'     3:0 Думфрис – 64'     4:0 Копмейнерс – 86'    

В матче отличились футболисты сборной Нидерландов: Ваут Вегорст (пенальти), Коди Гакпо (пенальти), Дензел Думфрис, Тён Копмейнерс.

На восьмой минуте игра была приостановлена. Помощник главного тренера сборной Венгрии Адам Салаи потерял сознание. Специалист был доставлен в больницу прямо со стадиона.

После пяти туров группового этапа сборная Нидерландов набрала восемь очков и занимает второе место. Венгрия заработала пять очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Боснии и Герцеговины (одно очко) и Германии (13 очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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