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Пике объяснил, почему Месси лучше Роналду

Пике объяснил, почему Месси лучше Роналду
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о бывшем партнёре по команде, аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Месси всегда отличался от других. Криштиану, лучший из людей, но Лео, инопланетянин, не принадлежит этой планете. Я видел, как он тренируется каждый день, делая невероятные вещи. Никогда больше не будет человека с его скоростью мысли и решимостью. Он приехал в 13 лет и абсолютно одинаково играл и за молодёжную команду «Барселоны», и за основной состав», — приводит слова Пике Corriere dello Sport.

На данный момент Месси является футболистом «Интер Майами». Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

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