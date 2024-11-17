Глушаков высказался о проведении матча между Россией и сборной Брунея

37-летний российский футболист «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о проведении товарищеской встречи между российской национальной командой со сборной Брунея. Игра завершилась со счётом 11:0 в пользу россиян.

«Нужно ли сборной играть с командами уровня Брунея? Это сборная России. Что тут ещё делать? Надо с кем-то играть. Ну выбрали такого соперника — кто согласился играть, тот и играет. Так что чего-то добавить тут не могу. Сборная должна существовать и играть в этих условиях, когда ее отстранили от официальных турниров, а соперников по товарищеским матчам найти тяжело. Поэтому давайте просто болеть за нее», — приводит слова Глушакова «Известия».

Денис Глушаков провёл за сборную России 57 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Полузащитник не вызывался в национальную команду с марта 2018 года.

Материалы по теме Глушаков: не пойду тренировать «Зенит» и ЦСКА

Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?