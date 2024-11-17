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Глушаков высказался о проведении матча между Россией и сборной Брунея

Глушаков высказался о проведении матча между Россией и сборной Брунея
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37-летний российский футболист «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о проведении товарищеской встречи между российской национальной командой со сборной Брунея. Игра завершилась со счётом 11:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Нужно ли сборной играть с командами уровня Брунея? Это сборная России. Что тут ещё делать? Надо с кем-то играть. Ну выбрали такого соперника — кто согласился играть, тот и играет. Так что чего-то добавить тут не могу. Сборная должна существовать и играть в этих условиях, когда ее отстранили от официальных турниров, а соперников по товарищеским матчам найти тяжело. Поэтому давайте просто болеть за нее», — приводит слова Глушакова «Известия».

Денис Глушаков провёл за сборную России 57 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Полузащитник не вызывался в национальную команду с марта 2018 года.

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