Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов высказался о безвыигрышной серии у руля сборной Казахстана

Черчесов высказался о безвыигрышной серии у руля сборной Казахстана
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о безвыигрышной серии у руля национальной команды.

«У нас непростые соперники, игроки это сами чувствуют. Ни одной команде и тренеру не хочется проигрывать. Часто бывает так, что тренер с игроками должен пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой, и с игроков нельзя требовать того, чего они не могут», – приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Черчесов возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период казахстанская национальная команда под его руководством провела пять матчей в Лиге наций УЕФА. В этих встречах подопечные Черчесова четыре раза уступили и один раз сыграли вничью.

Материалы по теме
Чудовищные две минуты Казахстана Черчесова. Дальше можно было заканчивать
Чудовищные две минуты Казахстана Черчесова. Дальше можно было заканчивать

Самые скандальные футболисты в истории

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android