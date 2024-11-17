Черчесов высказался о безвыигрышной серии у руля сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о безвыигрышной серии у руля национальной команды.

«У нас непростые соперники, игроки это сами чувствуют. Ни одной команде и тренеру не хочется проигрывать. Часто бывает так, что тренер с игроками должен пережить определенную фазу. Она никогда не бывает розовой, и с игроков нельзя требовать того, чего они не могут», – приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Черчесов возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период казахстанская национальная команда под его руководством провела пять матчей в Лиге наций УЕФА. В этих встречах подопечные Черчесова четыре раза уступили и один раз сыграли вничью.

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