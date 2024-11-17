Три игрока Испании покинули расположение сборной после игры с Данией. Известна замена

Крайний нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль, а также полузащитники Алекс Баэна и Мартин Субименди покинули расположение национальной команды после победы «Фурия Роха» в игре 5-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА с Данией (2:1). Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Отметим, игрок «Реала Сосьедад» Оярсабаль получил две жёлтые карточки за две крайние встречи Испании и не отправится на игру со сборной Швейцарии из-за дисквалификации. Субименди («Реал Сосьедад») и Баэна («Вильярреал») получили повреждения во время матча. Известно, что у обоих игроков небольшой мышечный дискомфорт. У Баэны проблемы с лодыжкой, а у Субименди — с бедром.

Кроме того, хавбек «Атлетико» Пабло Барриос из молодёжной команды вызван закрыть позицию в центре поля и присоединится к команде в Тенерифе. Игрок имеет шанс дебютировать за национальную команду в игре со Швейцарией 18 ноября.

Набрав 13 очков в пяти турах, сборная Испании занимает первое место в 4 группе Лиги А. Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла свою группу за тур до окончания группового этапа.

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: