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Саа: между Мбаппе и сборной Франции происходят очень странные вещи

Саа: между Мбаппе и сборной Франции происходят очень странные вещи
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Бывший нападающий сборной Франции Луи Саа высказался о ситуации вокруг форварда Килиана Мбаппе в национальной команде.

«Между Килианом Мбаппе и сборной Франции сейчас происходят очень странные вещи. Ранее он уже конфликтовал с федерацией, а временами вел себя как политик. То, что между ними сейчас происходит, действительно грустно, это как если бы Аргентина отвернулась от Лионеля Месси. У Мбаппе есть проблемы с Дидье Дешамом, но в том, чтобы сделать паузу, нет ничего плохого. Проблема возникнет, если он решит полностью отойти от сборной в будущем», — приводит слова Саа Sportskeeda.

Напомним, Дешам решил не вызывать Килиана Мбаппе на матчи Лиги наций с Израилем и Италией. Тренер аргументировал отсутствие нападающего в заявке тем, что это было его личное решение.

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